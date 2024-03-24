قرقاش: الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج، انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين.

وأضاف معاليه: الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن الصدارة الإماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن الصدارة الاماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة. ويحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية و الإنسانية.