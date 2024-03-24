توقعات بسقوط أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غدا، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.

سيكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

أما بحر عمان، فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:10، والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:30.