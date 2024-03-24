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محمد بن راشد يكرّم غداً الفائزين بجوائز «دبي للتميز الحكومي 2024»

محمد بن راشد يكرّم غداً الفائزين بجوائز «دبي للتميز الحكومي 2024»
24 مارس 2024 19:16

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، غداً الاثنين، الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 والجهات الحكومية المتميزة، التي عززت ريادة دبي ونموذجها العالمي للتميّز بترسيخ مبادئه ومعاييره في مختلف خدماتها وعملياتها وأثرها المجتمعي المستدام، وذلك خلال فعالية تقام في مركز دبي التجاري العالمي. 
يأتي إعلان جوائز البرنامج، بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة في دورة عام 2024 من البرنامج.

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جوائز دبي للتميز الحكومي
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