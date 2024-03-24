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محمد بن راشد يستقبل المعلّا ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يستقبل المعلّا ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك
24 مارس 2024 23:07

دبي (الاتحاد)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر زعبيل، اليوم الأحد، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، التهاني بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها الكريم، ويديم على دولتنا الغالية أسباب الرفعة والازدهار والأمن والرخاء.

وناقش سموهما عدداً من الموضوعات المعنية بشؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها دولة الإمارات وأهدافها الطموحة للمرحلة المقبلة استكمالاً لمسيرة النماء المباركة وتعزيز تصدُّر الدولة لمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

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حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وحضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو أولياء العهود والضيوف.

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