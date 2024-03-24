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شرطة دبي تُطلق النسخة الأولى «للدبلوم الشرطي في القيادة الدولية والابتكار»

مشاركون في الدبلوم (من المصدر)
25 مارس 2024 03:19

دبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات النسخة الأولى من «الدبلوم الشرطي في القيادة الدولية والابتكار» بشرطة دبي (PIL)، بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، بمشاركة 46 ضابطاً من القيادات الشرطية، من 31 دولة على مستوى العالم.
وأكد العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن إطلاق الدبلوم يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحقيق التميز والتفوّق والريادة، وترسيخ تنافسية دبي على الصعيد العالمي.
وأضاف الشامسي، أن هذا الدبلوم الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وجاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتكريس تميز القيادة العامة لشرطة دبي في استثمار الكوادر البشرية على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز دورها كأولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وجعل الدولة في طليعة الدول في مجال الابتكار، إضافة إلى مواكبة مسيرة التنمية والتطور لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071.
 من جانبه، أوضح العميد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب، مُدير المشروع، أن الدبلوم استقطب ضُباطاً من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم، وهو يُعزز مكانة إمارة دبي مدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة.
وأشار إلى أن الدبلوم يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وجودة الحياة، ويحاضر فيه 30 خبيراً من النخبة في مجالات التخصص المُعتمدين من جهات دولية، بواقع 586 ساعة تدريبية، على مدار 16 أسبوعاً.
 من جهته، بيّن العقيد الدكتور منصور حسن البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، رئيس فريق البرنامج الأكاديمي في الدبلوم، أن المحور الأكاديمي تم بناؤه بالشراكة مع جامعة (RIT) المرموقة والمُصنفة عالمياً ضمن أفضل 100 جامعة في العلوم المُستقبلية .

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