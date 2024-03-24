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«قضاء أبوظبي»: 805 آلاف طلب رقمي مقدمة في 2023

«قضاء أبوظبي»: 805 آلاف طلب رقمي مقدمة في 2023
25 مارس 2024 03:19

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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كشفت دائرة القضاء أبوظبي، أمس، عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إحصائية الطلبات الرقمية المقدمة في الملفات القضائية لعام 2023 والتي بلغ مجموعها 804 آلاف و907 طلبات، حيث بلغ عدد القضايا  لإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، في الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 26 ألفاً و732 قضية، بينما بلغ عدد القضايا أمام المحاكم الابتدائية 318 ألفاً و 354 قضية، وبلغ عدد القضايا أمام محاكم الاستئناف 73 ألفاً و173 قضية، بينما بلغ عدد القضايا أمام محكمة النقض عدد 19 ألفاً 
و682 قضية، في حين بلغ عدد القضايا أمام أقسام التنفيذ للمحاكم عدد 366 ألفاً و966 قضية.
وأكدت الدائرة أنها تعمل وفقاً لتوجهات ورؤى استشرافية تدعم توجهات حكومة أبوظبي، وذلك في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في النظام القضائي، بهدف توفير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، ولتعزيز مكانتها التنافسية، الأمر الذي يجسد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.

أبوظبي
دائرة القضاء
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