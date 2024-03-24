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حمدان بن زايد يستقبل مهنئين بشهر رمضان

حمدان بن زايد يستقبل مهنئين بشهر رمضان
24 مارس 2024 23:15

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر مزيرعة في مدينة ليوا في منطقة الظفرة، عدداً من منتسبي مديرية شرطة منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومسؤولي وموظفي بلدية الظفرة ومستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه تهاني وتبريكات الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات قيادة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

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وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الحضور بحلول الشهر الفضيل، داعين جميعاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
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رمضان
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