الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجموعة شرف تتبرع بـ 5 ملايين درهم لدعم «وقف الأم»

مجموعة شرف تتبرع بـ 5 ملايين درهم لدعم «وقف الأم»
25 مارس 2024 03:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام

أعلنت مجموعة شرف تقديمها 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الذي تشهده حملة «وقف الأم»، حيث تفتح الحملة باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة، وصالح جميع المجتمعات.
وتستخدم عائدات الحملة التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العلمية»، في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة بما يضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.
وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: «تجسد حملة (وقف الأم) رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعطاء المستدام، ونهج دولة الإمارات الراسخ في تقديم المساعدة للمحتاجين، والتخفيف من معاناة المجتمعات الأقل حظاً، وإتاحة الفرصة أمام أبنائها للحصول على التعليم الجيد وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم».
وأضاف: «نتشرف بالمساهمة في هذه الحملة الخيرية الهادفة إلى تكريم الأمهات، وباستمرار تعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، لإنجاح المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها مؤسسة المبادرات حول العالم، وهو ما ينسجم مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات».
وتسعى حملة «وقف الأم» إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين. وتستكمل حملة «وقف الأم»، سلسلة إنجازات الحملات الخيرية السابقة التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم والتي حظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية وعدد المستفيدين منها حول العالم.

وقف الأم
رمضان
محمد بن راشد
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©