شرطة أبوظبي تشارك في «أطعم تؤجر»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي والشركاء الرئيسيين في توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق، وذلك ضمن مبادرة «أطعم تؤجر 2024» والتي شملت توزيع الوجبات الغذائية عند تقاطع برستيج في أبوظبي وفي صناعية هيلي بمدينة العين، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ومد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار، حاثاً السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل ومراعاة المشاة وإعطائهم أفضلية العبور.