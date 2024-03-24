تكريم الفائزين في جائزة عجمان للقرآن الكريم

عجمان (وام)

شهد الشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة والذي أقيم مساء أمس في قاعة زايد للمؤتمرات في جامعة عجمان.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت سعيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان النعيمي، والشيخة مريم بنت سعيد النعيمي، وفضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي الراعي من دولة الكويت، وطارق عبدالله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وماجد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي الشركات الراعية والداعمة للجائزة والشركاء المجتمعيين للجائزة والمهتمين بقطاع تحفيظ القرآن الكريم في الدولة، بجانب الطلبة الفائزين بمسابقات الجائزة وأولياء أمورهم.

وأكد حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، خلال الحفل، أن دور ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان للجائزه منذ انطلاقتها أسهمت في تشجيع، وتمهيد الطريق للمهتمين بالقرآن من المواطنين والمقيمين للتنافس في حفظ كتاب الله عز وجل، وتكريم المتميزين منهم، إضافة إلى إبراز أنشطة خدمة القرآن الكريم، وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع.

وأشار إلى دور الجائزة وانتشارها على مستوى الدولة، والتي تنافس في دورتها الحالية أكثر من 37 َجنسيةً، على سبع مسابقاتٍ رئيسةٍ، تضمنت 32 فرعاً، وهي مسابقةُ نورِ الهممِ لذوي طيف التوحد بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقةُ القرآنِ الكريمِ لطلابِ المراكزِ القرآنيةِ، ومسابقةُ الأمهاتِ المواطناتِ، ومسابقةُ أصحابِ الهممِ، ومسابقةُ أجملِ ترتيلٍ، موضحاً أن عدد المسجلين بلغ 1566 مشاركاً من الجنسين شاركوا في المنافسات في مختلف مركزاً التحفيظ على مستوى الدولةِ.

وأضاف الحمادي أن المركز قام هذا العام بالانتهاء من مشروع طباعة نسخ من القرآن الكريم «حميد بن راشد النعيمي»، الذي يتولى تنفيذه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان وقد تم تخصيص 20 ألف نسخة من المصحف للمساجد في إمارة عجمان. ولفت الحمادي، خلال الحفل، إلى ما تتميز به نسخ المصحف بهويته الخاصة من الداخل والخارج، ومقاساته المتنوعة، وغلاف مُذهّبٍ من الورقِ الفاخر وأيضاً بزخارف وبراويز داخلية من خمسة ألوان، منتقاة بعناية، كما يتميز المصحف بكبر مساحة كتابة الآيات، حيث تم تصغير مساحة فراغ الورق، في مقابلِ وضوح أفضلٍ للآيات.

وقال الحمادي: إن عدد الخاتمين للقرآن الكريم منذ تأسيس المركزِ، بلغ 285 خاتماً وخاتمةً، منهم 44 لهذا العامِ وذلك من خلال 96 حلقةً قرآنيةً، موزعةً على حلقاتِ المساجدِ و«منصةِ عجمان لتعليمِ القرآنِ الكريمِ عن بعدٍ». وكرم الشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي في ختام الحفل 44 طالباً حافظاً لكتاب الله من الفائزين في مسابقات الجائزة.. مسابقة أجمل ترتيل وجائزة الأمهات.

كما كرم الشيخ صقر بن عمار النعيمي الأسرة المتميزة، إضافة إلى رعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة والشركاء لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.