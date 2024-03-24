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الإمارات ترسل 172 طناً من السلال الرمضانية و500 حقيبة إغاثية إلى تشاد

الإمارات ترسل 172 طناً من السلال الرمضانية و500 حقيبة إغاثية إلى تشاد
25 مارس 2024 03:20

أم جرس  (وام)
أرسلت دولة الإمارات، أمس، الطائرة الخامسة التي حملت على متنها أكثر من 36 طناً من المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى جمهورية تشاد، ليصل بذلك إجمالي المساعدات خلال شهر رمضان المبارك ما يقرب من 172 طناً تحوي أكثر من 6000 من السلال الرمضانية. يأتي ذلك ضمن البرنامج الرمضاني والذي يشرف على تنفيذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة من اللاجئين السودانيين في تشاد، بالإضافة إلى أهالي أم جرس والبلدات المحيطة بها. وتضمنت السلال الرمضانية عدداً من المواد الغذائية الرئيسة، منها التمور والأرز والطحين والسكر والزيوت والحبوب وحليب الأطفال، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

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  • في السياق نفسه، استقبل مطار أم جرس طائرة إماراتية حملت على متنها ما يقرب من 20 طناً - 500 - حقيبة إغاثية، تتضمن مواد معيشية وإمدادات إنسانية مقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، تزامناً مع شهر رمضان.
    ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي، بالتعاون مع السلطة المحلية في المدينة، بتوزيع السلال الرمضانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة والأشد فقراً، ليصبح عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يزيد على 6000 أسرة فقيرة في جميع أحياء مدينة أم جرس والبلدات المحيطة بها.

ويأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامناً مع الشهر الفضيل، ضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب استمرار استقبال المستشفى الميداني للمرضى وكبار السن من الأسر المتعففة والتي وجهت الشكر لدولة الإمارات على جهودها المبذولة في عملية الإغاثة المتواصلة لأبناء المدينة.
يذكر أن الفريق الإنساني الإماراتي، يضم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

الإمارات
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