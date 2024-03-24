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«إينوك» تواصل دفع عجلة التنمية المستدامة

«إينوك» تواصل دفع عجلة التنمية المستدامة
25 مارس 2024 03:19

دبي (الاتحاد)

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أكّدت مجموعة إينوك مجدداً التزامها بالاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال دعم فعالية «ساعة الأرض 2024: أكبر ساعة لصالح الأرض».
هذا وانضمت إينوك إلى ملايين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف مناطق العالم لتشجيع العمل الجماعي من أجل مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي، حيث أطفأت الأنوار غير الأساسية في مبانيها الرئيسية ومنشآتها التشغيلية في 23 مارس من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً. وشمل ذلك الأنوار في الساحات الأمامية لمحطات التزود بالوقود ومنافذ التجزئة ومحطات تبديل الزيوت وغسيل المركبات وأنوار الإعلانات في جميع محطات الخدمة التابعة للمجموعة.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تلتزم مجموعة إينوك بتعزيز مبادرات التنموية المستدامة لدفع التغيير الإيجابي نحو الحفاظ على بيئتنا وكوكبنا. نحن حريصون على زيادة الوعي بأهمية تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وسنواصل تشجيع كوادرنا البشرية وكذلك المجتمع بنطاقه الواسع على تقليص التأثير البيئي وممارسة ثقافة الحفاظ على الطاقة».
فقد حققت مجموعة إينوك خلال ساعة الأرض 2024 وفورات بلغت 4.8 ميغاواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل تجنّب إطلاق 1.944 كغ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك تأكيداً على حرص المجموعة وجهودها المتواصلة تجاه تطبيق أفضل الممارسات البيئية وإدارة الطاقة والموارد.
كما أسهمت مبادرات إدارة الطاقة والموارد التي أطلقتها إينوك من عام 2014 إلى عام 2023، في انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 23 % (من 0.67 غيغاجول/ طن إلى 0.516 غيغاجول/ طن) مع زيادة في إعادة تدوير المياه من 2 % إلى 24.86 %، وذلك من خلال مبادرات مثل مشاريع استعادة الحرارة المهدرة في المصفاة، ومشاريع البروبان في منشأة MTBE.

إينوك
دبي
التنمية المستدامة
ساعة الأرض
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