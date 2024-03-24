99 ألف شهادة تصدير صحية للأغذية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أصدرت بلدية دبي خلال العام الماضي 99 ألفاً و 567 شهادة تصدير صحية للأغذية، كما وصل عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها على المؤسسات الغذائية خلال العام الماضي إلى 65 ألفاً و 230 زيارة على إجمالي المؤسسات المسجلة في دبي والبالغ عددها 26 ألفاً و612 مؤسسة غذائية.

كما وصل إجمالي وزن الشحنات الغذائية التي فتشتها البلدية إلى 7 ملايين و367 ألفاً و163 طناً، شملت أكثر من مليونين و272 ألفاً و400 صنف غذائي.

كما أوضحت بلدية دبي أنه بلغ عدد الشحنات الغذائية المفتشة أكثر من 363 ألف شحنة غذائية، ونحو 533 حاوية أغذية، حيث تسعى البلدية في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة، مع توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، بما يسهم في جعل إمارة دبي أكثر جودة للحياة كل يوم، ويدعم كذلك تحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة.

وتعمل بلدية دبي على ضمان توفير الحماية والوقاية الاستباقية لأفراد المجتمع من المخاطر الغذائية، عبر جهودها في الرقابة المستمرة على كافة المؤسسات والفعاليات العاملة في قطاع الأغذية طيلة أيام السنة لضمان سلامة الأغذية في الإمارة، ومتابعة مدى الامتثال والالتزام لمعايير والمقاييس الجودة المعتمدة، وذلك تعزيزاً لجَودة حياة سكان وزوار إمارة دبي.

ويعد برنامج دبي للتميز في الأنظمة الغذائية، أحدث البرامج التي تتبنى معايير متكاملة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير سلامة الغذاء، والتغذية، والاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى الرقمنة والابتكار، ويهدف البرنامج إلى تعزيز ريادة إمارة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، وتحفيز المنشآت الغذائية على التميّز والحفاظ على منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وتعزيز عناصر جودة الحياة.

كما يستهدف المنشآت الغذائية في إمارة دبي التي تندرج تحت تصنيف مطعم، وتحضير الوجبات الخفيفة وتشمل: المطاعم المحلية، ومنشآت تحضير الوجبات الخفيفة، كافتيريا في الفنادق والأماكن العامة، وتوفر بلدية دبي نظام (IRS) لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتسجيل المنتجات الغذائية، إضافة إلى التوعية برحلة المتعامل والمتطلبات اللازمة والإجراءات والمعاملات المتعلقة بالشحنات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الممارسات التي تقلّل من فقد وهدر الأغذية ضمن السلسلة الغذائية في الإمارة.

جهود

تتميز جهود بلدية دبي أيضاً في مجال ضمان سلامة وجودة الأغذية، والخدمات الرقمية المتقدمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، التي تعزز من توافر سلاسل إمداد غذائية مرنة مستدامة ومتكاملة، إضافة إلى إجراءاتنا في تمكين المنشآت الغذائية وتجار وموردي المواد الغذائية من التعرف إلى أحدث معايير السلامة والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية وضمان تطبيقها.