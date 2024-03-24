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«حماية شرطة دبي» تُطلق ملتقاها الربيعي الطلابي

طالبة تشارك في توزيع وجبات كسر الصيام ضمن فعاليات الملتقى (من المصدر)
25 مارس 2024 03:20

دبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات ملتقى الربيع الطلابي 2024 تحت شعار «نتدرب لنحمي»، والذي ينظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس شرطة دبي الطلابي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الشركاء الداخليين بشرطة دبي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 764 طالباً وطالبة، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 4 من شهر أبريل.
وأكد اللواء عيد محمد ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أهمية استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، ذلك أن تفعيل برامج الرعاية الطلابية يعزز حماية أبنائنا من مخاطر أوقات الفراغ، خاصة أن الدراسات تؤكد أن وقت الفراغ يعد عاملاً رئيسياً لانحراف الشاب وانجرافه للإدمان، مشيراً إلى أن الملتقى موجه لكل الطلاب والطالبات ولكل الجنسيات، وأن فرق عمل المُلتقى سعت لتفصيل فعالياته وبرامجه، بحيث تتلاءم مع روحانية شهر رمضان وما يتضمنه من تقرب إلى الله وعبادة وأعمال ميدانية تطوعية، بحيث يكون لها أبعاد نفسية واجتماعية في نفوس الطلبة المشاركين بالبرنامج.
بدوره، ذكر الملازم أول خليل ميرزا أهلي رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولي، أن الملتقى يهدف إلى بناء صداقات جديدة ذات أبعاد إيجابية بين الطلبة تقوم على التسامح وعدم التنمر على بعضهم بعضاً، كما أن الملتقى يعتمد على أساليب تشويقية وجاذبة وبرامج جديدة تصب كلها في تحصين الطالب من أي مشكلات مُحتملة وطرق مواجهته للمواقف الحياتية اليومية. وتنوعت فعاليات الملتقى لهذا العام حيث تضمنت فعاليات عسكرية ورياضية وأخرى تطوعية، كتوزيع وجبات كسر الصيام، والمشاركة بفعالية مدفع الإفطار الرمضاني التراثي، وحضور ورشة بمجلس المزهر الرمضاني، قدمها سعادة محمد الكشف عضو المجلس الوطني، بعنوان «سلوكيات دخيلة على المجتمع الإماراتي».   وشارك طلاب ملتقى الربيع بفعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الـ27، وذلك للاستماع لحفظة القرآن الكريم من الفئات العمرية الطلابية، والتعرف على تجربتهم في الجمع بين حفظ القرآن الكريم ومتابعة دراستهم، بالإضافة لذلك سيتم تدريب الطلبة على ركوب الدراجات الهوائية الأمنية، ليرافقوا رجال الشرطة في عملهم الميداني بالتجول بالأحياء السكنية ونشر الأمن والأمان فيها.

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مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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