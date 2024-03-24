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علوم الدار

دراسة جديدة لـ«تريندز» تقارن بين الجماعات المتطرفة الحديثة والقديمة

دراسة جديدة لـ«تريندز» تقارن بين الجماعات المتطرفة الحديثة والقديمة
25 مارس 2024 03:20

أبوظبي (وام)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد الـ19 من سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي» بعنوان: «مسارات التطرف العنيف: مقارنة بين تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية وداعش»، قدمت تحليلاً مقارناً بين مسارات التطرف العنيف، وسلطت الضوء على التغيرات التي طرأت على طبيعة التنظيمات والأفكار والعوامل المؤدية إلى التطرف وتناولت الفروق بين «العنف القديم» الذي مثله تنظيما «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» وبين «العنف الجديد» الذي يمثله تنظيم «داعش».
وحددت الدراسة مسألتين رئيسيتين كسبب رئيسي للفرق بين «العنف القديم» و«العنف الجديد»، وهما البنية التنظيمية، حيث تميزت تنظيمات «العنف القديم» بوجود بنية تنظيمية محكمة تأسست في بيئة محلية «وطنية»، بينما تفتقر تنظيمات «العنف الجديد» إلى بنية تنظيمية قوية، وتنتشر على نطاق عالمي، والبناء العقائدي، حيث اعتمدت تنظيمات «العنف القديم» على بناء عقائدي قوي وعميق، مستندةً إلى أدبيات فقهية واسعة، بينما تعتمد تنظيمات «العنف الجديد» على وثائق حركية غير عميقة فقهياً وعقائدياً.
وأضافت الدراسة أن عوامل جديدة دخلت في تجنيد عناصر «العنف الجديد»، كالانتقام والتهميش والشبكات المالية وغيرها من العوامل غير الدينية التي كانت حاضرة في الماضي، ولكنها باتت أساسية حالياً.
وأوضحت أن قوة البنية التنظيمية لجماعات نهايات القرن الماضي، جعلتها تدار بشكل مركزي من خلال قيادات عُرفوا بالأمراء يجندون بشكل مباشر العناصر الجديدة، بينما تعتمد تنظيمات «العنف الجديد» على التجنيد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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الإسلام السياسي
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