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علوم الدار

«معهد العلوم في الهند» يطلع على عمل الأدلة الجنائية بشرطة دبي

جانب من الزيارة (من المصدر)
25 مارس 2024 03:20

‎ دبي (الاتحاد)

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استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من موظفي وطلبة معهد العلوم والبحوث الصيدلانية في جمهورية الهند، والذي حضر للتعرف على آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.
والتقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه لشؤون الإدارة العميد مكي سليمان، والمُقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفداً من موظفي وطلبة معهد العلوم والبحوث الصيدلانية في الهند، مُرحباً بهم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومتمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والخبرات العلمية القيّمة التي يمتلكها خبراء الأدلة الجنائية في مختلف التخصصات العلمية.
واستمع وفد المعهد إلى شرح حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.
واطلع الوفد خلال الزيارة على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.

الهند
شرطة دبي
دبي
الأدلة الجنائية
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