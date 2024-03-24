الطقس غائم جزئياً اليوم مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي أمس، حول حالة الطقس التي تسود البلاد اليوم، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:54. أما بحر عُمان، فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:10 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:30.