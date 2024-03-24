شرطة الشارقة تُكرِّم شركاءها الاستراتيجيين

الشارقة (وام)

كرَّم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، مساء أمس، شركاء النجاح الاستراتيجيين والداعمين والمنظمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات النسخة الخامسة من منتزه الشرطة الصحراوي، والتي جاءت تحت شعار «معاً.. الوقت أجمل».

حضر الحفل الذي أقيم في رحاب المنتزه، العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وأعرب اللواء الشامسي، في كلمته، عن شكره وتقديره لجهود وتعاون جميع الشركاء والداعمين، والمنظمين والمتطوعين، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي أسعدت المجتمع، وقدمت تجربة استثنائية في هذه النسخة من منتزه الشرطة الصحراوي، مؤكداً الدور المحوري الذي يقومون به، وأهمية العمل المجتمعي وفقاً لأطر الشراكة الاستراتيجية التي تتسق مع التطلعات والأهداف المنشودة.

عقب ذلك، قام قائد عام شرطة الشارقة بتكريم 364 مشاركاً، منهم 5 رعاة و19 من الداعمين من الجهات الخاصة والحكومية، و24 من اللجان التنظيمية والمساندة، و75 من المتطوعين و30 من المحاضرين، بالإضافة إلى 211 من المشاركين في المنتزه.