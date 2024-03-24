الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تُكرِّم شركاءها الاستراتيجيين

المكرمون في صورة جماعية (وام)
25 مارس 2024 03:20

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
109 مراكز معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة
«العميد» و«الملك» يطاردان الفوز في ذهاب نصف النهائي

كرَّم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، مساء أمس، شركاء النجاح الاستراتيجيين والداعمين والمنظمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات النسخة الخامسة من منتزه الشرطة الصحراوي، والتي جاءت تحت شعار «معاً.. الوقت أجمل».
حضر الحفل الذي أقيم في رحاب المنتزه، العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وأعرب اللواء الشامسي، في كلمته، عن شكره وتقديره لجهود وتعاون جميع الشركاء والداعمين، والمنظمين والمتطوعين، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي أسعدت المجتمع، وقدمت تجربة استثنائية في هذه النسخة من منتزه الشرطة الصحراوي، مؤكداً الدور المحوري الذي يقومون به، وأهمية العمل المجتمعي وفقاً لأطر الشراكة الاستراتيجية التي تتسق مع التطلعات والأهداف المنشودة.
عقب ذلك، قام قائد عام شرطة الشارقة بتكريم 364 مشاركاً، منهم 5 رعاة و19 من الداعمين من الجهات الخاصة والحكومية، و24 من اللجان التنظيمية والمساندة، و75 من المتطوعين و30 من المحاضرين، بالإضافة إلى 211 من المشاركين في المنتزه.

شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©