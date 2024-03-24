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جامعة حمدان بن محمد الذكية تستقبل وفداً من بلدية دبي

جانب من الزيارة (من المصدر)
25 مارس 2024 03:20

دبي (الاتحاد)

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استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من بلدية دبي، وكان في استقبال الوفد عددٌ من ممثلي الجامعة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء آفاق تطوير التعاون وتوسيع مجالاته، وبناء القدرات؛ بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مجالات الابتكار والتطوير.
بدأ الاجتماع بجلسة تمهيدية استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون المشتركة، وأكّد أعضاء الوفد أن زيارتهم تجسد التزام البلدية بتعزيز شراكات استراتيجية تدفع عجلة الابتكار، وتشجع النمو ضمن القطاعات الرئيسة في دبي. كما سلطت الزيارة الضوء على تبادل المعارف، بما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في الإمارة.
وتلتزم جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجالات البحث العلمي، وتأكيد أهمية التكامل بين المعارف الأكاديمية ومستجدات التقنية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في إتاحة فرص التعليم والتدريب الكفيلة بإكساب أجيال المستقبل المهارات والخبرات اللازمة لدفع عجلة التطور والازدهار في الإمارة.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
دبي
بلدية دبي
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