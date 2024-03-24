الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حكماء المسلمين».. 10 أعوام من بناء ثقافة التسامح والتعايش الإنساني

«حكماء المسلمين».. 10 أعوام من بناء ثقافة التسامح والتعايش الإنساني
25 مارس 2024 03:20

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
البابا فرنسيس يندد بهجوم موسكو ويصفه بأنه عمل "دنيء"
علي الأمين: العدالة الاجتماعية ركيزة المساواة بين أبناء الوطن الواحد

حرص مجلس حكماء المسلمين، منذ تأسيسه في عام 2014 على نشر القيم الإنسانية وتعزيزها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، حيث يضم المجلس في عضويته برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نخبة من علماء الأمة وحكمائها ووجهائها ممن يتسمون بالوسطية والاستقلالية والاعتدال، ولهم صوت مؤثر في العالم الإسلامي ويكرسون جهودهم من أجل الإنسانية. 
وبعد مرور عشرة أعوام، حقق مجلس حكماء المسلمين العديد من الإنجازات السبَّاقة في مجال نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتعزيزها، التي من أبرزها: جولات الحوار بين الشرق والغرب التي نظَّمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنائس العالمي، بالإضافة إلى كنيسة كانتربري في المملكة المتحدة، حيث جاءت هذه الجولات بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، واستقبلها حكماء الغرب بالترحاب، وشملت كلاً من فلورنسا وباريس وجنيف والقاهرة وأبوظبي والمنامة، وهدفت إلى تحقيق رؤية المجلس القائمة على تعزيز السِّلم في العالم عبر التعارف والتآلف والتعايش، ودعماً للحوار بين جميع الأديان والثقافات المختلفة. 
وقد توجت جولات الشرق والغرب، بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني المعاصر، التي تشتمل على مجموعة من المبادئ الإنسانية السامية التي تهدف إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، كما وجهت الوثيقة دعوة إلى صناع القرار العالمي والمفكرين والفلاسفة ورجال الدين والفنانين والإعلاميين والمبدعين في كل مكان لإعادة اكتشاف قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية والعيش المشترك. وقد لاقت الوثيقة احتفاء عالمياً كبيراً، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم توقيع الوثيقة يوماً دولياً للأخوة الإنسانية. 
الحوار
كان الحوار داخل البيت الإسلامي جزءاً من رؤية مجلس حكماء المسلمين طوال مسيرته، فجاءت دعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال ملتقى البحرين للحوار، إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، والتأكيد على أن الأخوة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية، التي أعقبها زيارة وفد من الأمانة العامة للمجلس إلى جمهورية العراق مطلع العام الماضي، شملت النجف وكربلاء وبغداد وأربيل، والتي شكَّلت نقطة انطلاق لعقد حوار جادٍّ وفعَّال مع مكونات الشعب العراقي كافة، وبناء جسور التواصل الفعال من أجل تأسيس مرحلة جديدة من التفاهم بين الطوائف الإسلامية كافة.

حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
الكنيسة الكاثوليكية
المملكة المتحدة
البابا فرنسيس
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©