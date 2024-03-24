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علوم الدار

23 ألف معلم يشاركون في «التدريب التخصصي» اليوم

23 ألف معلم يشاركون في «التدريب التخصصي» اليوم
25 مارس 2024 03:20

دينا جوني (دبي)  

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تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدءاً من اليوم أسبوع التدريب التخصصي للفصل الدراسي الثالث، والذي يستهدف قيادات ومعلمي مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال لغاية المرحلة الثانوية. ويهدف التدريب الذي يستمر لغاية يوم الجمعة المقبل 29 مارس، إلى تعزيز خبرات المعلمين والقيادات، وإطلاعهم على آخر البحوث التعليمية، وتدريبهم وأحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.
ويتزامن التدريب التخصصي مع عطلة الربيع للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع، لغاية 14 أبريل المقبل، وذلك وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.
وسيشارك في تدريب شهر أبريل أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين.
ويأتي أسبوع التدريب التخصصي استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في شهر ديسمبر الماضي؛ بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.
ويتضمن الأسبوع العديد من الورش التدريبية التي تواكب التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، ما يعزز من قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، ودورهم في تنفيذ السياسات التربوية الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الوطني، وتحسين مخرجاتها.
ويقدم البرامج التربوية التي يتضمنها الأسبوع التدريبي، خبراء ومختصون في مجال التعليم، بما يسهم في صقل خبرات الكوادر التربوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة تدعم أدوارهم التربوية الريادية.
دعم المعلمين
وتسعى المؤسسة إلى توفير الإمكانات كافة، التي تضمن النهوض بالميدان التربوي انطلاقاً من دعم المعلمين وتيسير سبل التطور المهني لهم، باعتبارهم الركيزة التي يبدأ منها تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الوطني بتنشئة أجيال متمكنة من أدوات المستقبل معرفياً ومهارياً.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
رياض الأطفال
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