كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.