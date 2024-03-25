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أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات

أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات
25 مارس 2024 09:09

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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