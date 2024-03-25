كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الإمارات، صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 15.6°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:30 UAE Local time. pic.twitter.com/TMRqnsGAG5— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 25, 2024