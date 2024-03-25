تنبيه من شرطة أبوظبي

وجهت شرطة أبوظبي تنبيهاً للسائقين، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة إكس :"شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".