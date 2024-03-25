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تنبيه من شرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
25 مارس 2024 10:26

وجهت شرطة أبوظبي تنبيهاً للسائقين، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة إكس :"شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الغبار ـ الأتربة
شرطة أبوظبي
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