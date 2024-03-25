تنبيه من شرطة أبوظبي

وجهت شرطة أبوظبي تنبيهاً للسائقين، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.
وقالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة إكس :"شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".
#عاجل | #تنبيه#شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق pic.twitter.com/OY9amYX19t— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 25, 2024