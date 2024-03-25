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"الهلال الأحمر" ينفذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

"الهلال الأحمر" ينفذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين في مريجيب الفهود
25 مارس 2024 10:41

شارك فريق الإغاثة الإماراتي بقيادة حسن سالم الغول القايدي ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي، ومتطوعو الفريق، تناول طعام الإفطار مع اللاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعرب حسن الغول القايدي، عن سعادته وزملائه المتطوعين لقضائهم هذا الشهر الفضيل بين أشقائهم اللاجئين السوريين، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين القاطنين في الخيم العشوائية القريبة من المخيم.

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وأضاف أنه ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وفريق الإغاثة الإماراتي ينشط بعمل الخير، مشيرا إلى أن الفريق وزع المير الرمضاني على اللاجئين في المخيم، ومن ثم على الأسر المتعففة في الخيم العشوائية والأسر المسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تنتشر يوميا قبل آذان المغرب فرق المتطوعين على الإشارات ضمن نقاط حيوية في الأردن، لتوزيع وجبات خفيفة لكسر إفطار صائم.

وقدم الشكر للأيادي البيضاء ولجميع الداعمين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.من جهتهم، قدم اللاجئون السوريون شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرات، والتي تؤكد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بهم.

 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
سوريا
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