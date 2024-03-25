"قضاء أبوظبي" توضح عقوبة التعريض للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق

أوضحت دائرة القضاء- أبوظبي عقوبة التعريض للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت قضاء أبوظبي أن المادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت بأن يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم، أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون .