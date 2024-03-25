"قضاء أبوظبي" تطلق إصداراً جديداً من تطبيقها الذكي يوفر حزمة متطورة من الخدمات

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق التطبيق الذكي الجديد لدائرة القضاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة القضائية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التحديث والتحسين لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن دائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف وأولويات خطتها الاستراتيجية، والتي تركز في برامجها ومشاريعها على التطور التقني والخدمات الذكية والمعززة بإجراءات ذكية واستباقية، وتوفير خيارات متعددة بإتاحة مراكز الخدمة واستقبال المعاملات عبر مختلف الأجهزة الذكية.

وتفصيلا، يتيح الإصدار الحالي للتطبيق الذكي لدائرة القضاء، والمرتبط بالدخول عبر الهوية الرقمية لمتابعة مستجدات ملفات القضايا وحالتها في المحاكم والنيابات والاطلاع على التفاصيل وتحميل المستندات، مع سهولة تقديم الطلبات وسداد الغرامات والمبالغ المستحقة في الملفات القضائية وفق خيارات دفع رقمية متعددة مثل Apple Pay، Google Pay وتحديث رقم الحساب الدولي للملفات، ومتابعة جدول مواعيد الجلسات وحضورها عن بُعد، فضلا عن توفير خدمات الاستعلام عن القضايا وحالة الملف الجزائي ، والاطلاع على معاملات الكاتب العدل والتوثيقات وعقود الزواج الرقمية.

كما تم استحداث آلية جديدة لإشعار المتقاضين بشأن الأحكام الصادرة والإجراءات اللازمة والتنبيهات الخاصة بمستجدات ملفاتهم القضائية وجلسات المحاكم والطلبات المقدمة عليها، لتوجيه المتعامل بالإجراءات اللاحقة المطلوبة.

يذكر أن دائرة القضاء- أبوظبي، تعمل على تحديث وتطوير التطبيق بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.