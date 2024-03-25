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«الهلال» يدشن المعرض التسويقي الـ2 للأسر المنتجة بمدينة المكلا

«الهلال» يدشن المعرض التسويقي الـ2 للأسر المنتجة بمدينة المكلا
25 مارس 2024 15:05

دشنت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» الليلة الماضية في صالة العروض بمركز هايبر المستهلك بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت «المعرض التسويقي الثاني للأسر المنتجة» الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت، وبالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة 62 أسرة منتجة وذلك بهدف دعم منتجات تلك الأسر وتوفير فرص عمل لها وتشجيعها على الإنتاج وتنمية دخلها.

وعبر المسؤولون بمدينة المكلا خلال مراسم التدشين التي حضرها شوقي كرامة التميمي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على تنظيم هذا المعرض الذي يضم منتجات ومتنوعة تقدمها الأسر المنتجة منها أعمال يدوية وتراثية وخياطة، إلى جانب أعمال النسيج والبخور والعطور والأكسسوارات والمأكولات الشعبية.

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وأكد هؤلاء المسؤولون أن تدشين المعرض بنسخته الثانية، بالتعاون مع مؤسسة كردوس للتنمية يعود بالفائدة على الأسر المنتجة بوصفه منصة لعرض منتجاتها والترويج لمتاجرها، ومن ثم تحسين مستوى دخل أفرادها.

المصدر: وام
المكلا
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
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