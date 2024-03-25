في لفتة إنسانية.. مطار الشارقة يوزع وجبات إفطار صائم على المسافرين

يواصل مطار الشارقة تنفيذ مبادرته السنوية بتقديم وجبات إفطار صائم مخصصة يومياً للمسافرين عبره، من وإلى الشارقة بهدف إثراء تجربة المغادرين والقادمين، وجعل رحلاتهم أكثر راحة وسلاسة في لفتة إنسانية تعكس مضامين الشهر الكريم.

ويرحب موظفو مطار الشارقة في مختلف ممرات وواجهات الاستقبال بالمسافرين، ويتمنون لهم شهراً مباركاً ويهدونهم وجبات الإفطار، إضافة إلى التمور والقهوة العربية، وذلك في تقليد سنوي درج عليه المطار، بما يعبر عن قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة للمسافرين الصائمين.

تترجم هذه المُبادرة رسالة هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز منظومة متكاملة للعمل المجتمعي، انطلاقاً من استراتيجيتها لتوفير خدمة استثنائية للمسافرين والمتعاملين بأعلى مستوى من المعايير، وبما يعكس كل ما من شأنه ترسيخ العادات والتقاليد الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع المحلي.