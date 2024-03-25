الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"اصطفاف الكواكب" في سماء الإمارات

"اصطفاف الكواكب" في سماء الإمارات
25 مارس 2024 16:04

تشهد سماء الإمارات فجر الرابع من أبريل المقبل ظاهرة فلكية مميزة تسمى "محاذاة الكواكب" أو "اصطفاف الكواكب" والتي تصطف فيها 4 كواكب إضافة إلى القمر فوق الأفق الشرقي منها ثلاثة كواكب مرئية بالعين المجردة وهي الزهرة وزحل والمريخ والكوكب الرابع لن يشاهد إلا بمنظار عالي القوة أو تلسكوب بسيط هو "نبتون".

وأوضح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن الكواكب ستصطف فوق الأفق الشرقي فجرا شرق القمر وستكون بالترتيب من الأعلى نحو الأفق الشرقي.. القمر ثم المريخ ثم زحل وخلفهما نبتون ثم الزهرة الذي يطلع قبل شروق الشمس بقرابة نصف ساعة.

أخبار ذات صلة
"تريندز" يُصدر تقرير "تحديث الصين وتنمية العلاقات الصينية الإماراتية"
سيفيري من ستوكهولم إلى «الشامخة» بـ«سرعة قصوى»

ولفت إلى أن ظاهرة "اصطفاف الكواكب " مصطلح فلكي يستخدم لوصف ظاهرة حين تتجمع في السماء ليلا ثلاثة أجرام سماوية أو أكثر تتضمن الكواكب أو القمر بشكل وثيق على جانب واحد من الشمس في الوقت نفسه .. وفي نصف الكرة السماوية الظاهرية وبالمعنى الأوسع وجود عدة كواكب في السماء في ليلة واحدة في جهة واحدة من السماء .. وكلما كانت الأجرام السماوية نيرة أو متقاربة أوعدد الأجرام السماوية المرئية بالعين المجردة أكثر كانت الظاهرة أكثر تميزاً.

المصدر: وام
الكواكب
الإمارات
سماء الإمارات
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©