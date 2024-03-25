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بلدية أبوظبي تنفذ مبادرة خيرية تحت عنوان "فوالة الخير"

بلدية أبوظبي تنفذ مبادرة خيرية تحت عنوان "فوالة الخير"
25 مارس 2024 16:39

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز التواجد البلدي - ربدان مبادرة خيرية إنسانية تحت عنوان "فوالة الخير" والتي استهدفت إسعاد العمال في هذا الشهر الفضيل وذلك ضمن أجواء شهر الرحمة والتسامح والعطاء.

تأتي المبادرة تعبيراً عن التزام بلدية مدينة أبوظبي - من خلال مركز التواجد البلدي - بتعزيز علاقات التراحم والسخاء بين شرائح المجتمع، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتجسيد المبادىء الإنسانية العليا السامية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة لتوطيد أعمال السخاء، والخير في جميع أيام العام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص.

وتعكس هذه المبادرة الاهتمام الكبير بفئة اجتماعية غالية وهي فئة العمال، والتعبير لهم من خلال هذه المبادرة عن احترامهم وتقدير جهودهم ، والسعي من أجل إسعادهم.

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وحرصت هذه المبادرة التي تم تنظيمها بالتعاون مع "مركز أبوظبي للتوحد" على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع وتم توزيع الهدايا و"الفوالة" على 100 عامل وذلك خلال فعالية أقيمت في حديقة ربدان.

من جانبهم، أعرب العمال عن شكرهم وتقديرهم للمبادرات الإنسانية والخيرية التي ينفذها التواجد البلدي في ربدان مؤكدين أن هذه الفعاليات تسعدهم وتعزز قيم التآلف والمحبة بين مكونات المجتمع.

المصدر: وام
أبوظبي
بلدية أبوظبي
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