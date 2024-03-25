الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جميلة القاسمي تشارك أيتام "الشارقة للتمكين" في إفطار رمضاني

جميلة القاسمي تشارك أيتام "الشارقة للتمكين" في إفطار رمضاني
25 مارس 2024 18:29

شاركت سعادة الشيخة جميلة القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في مأدبة إفطار رمضاني وبحضور إدارة وفريق عمل المؤسسة، في صورة سامية تعكس الألفة والسماحة التي سادت أجواء الحدث وذلك باستضافة ورعاية من شركة أرادا.

وتبادلت سعادة الشيخة جميلة القاسمي أطراف الحديث مع الأيتام الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، وقضاء وقت ممتع في أجواء تفاعلية، حيث أتيحت لهم فرصة للتعرف على بعضهم بعضاً ومشاركة أنشطة متنوعة في أجواء الجادة الجميلة.

وقالت سعادة الشيخة جميلة القاسمي: "في هذه المناسبة أبارك لأبنائي الشهر الفضيل وأعرب عن سعادتي بلقائهم وشكري وتقديري لحضورهم، فمشاركتنا لهذا البرنامج كانت فرصة رائعة ومحلاً للبهجة والسرور، ونحن نحرص على تأكيد مكانتهم بيننا وتعزيز تقاربنا وتلاحمنا الاجتماعي ونحرص على الاهتمام برعايتهم وتحقيق سبل العناية المُثلى لتمكينهم، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق ولقائهم مجدداً وهم بأتم الصحة وموفور العافية".

أخبار ذات صلة
جميلة القاسمي تشارك أيتام «الشارقة للتمكين» الإفطار الرمضاني
2708 أيتام مستحقون للزكاة والمير في «التمكين الاجتماعي»

وقالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "تشرفنا بمشاركة سعادة الشيخة جميلة القاسمي معنا على مائدة الإفطار حيث أضفت جواً من الألفة والمودة بين الجميع، وعززت مفهوم الأسرة الواحدة، ونحن سعداء بهذا اللقاء الذي أضاف قيمة إيجابية في نفوس أبنائنا، مثمنين لسعادتها حضورها الكريم ومقدرين متابعتها الحثيثة والدائمة ودعمها اللامحدود للمؤسسة".

وتحرص المؤسسة على تعزيز قيم الخير في شهر رمضان المبارك وتسعى إلى تعزيز الروابط الإنسانية، عبر تقديم العديد من المشاريع الرمضانية التي تعود بالنفع والفائدة على أسر الأيتام.

المصدر: وام
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
جميلة القاسمي
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©