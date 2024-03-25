دبي للمهرجانات تطلق" التخفيضات الإلكترونية الكبرى" 29 مارس الجاري

تنطلق الدورة الثانية من "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في 29 مارس الجاري وتستمر حتى 31 منه، لتقدم لجمهور المتسوقين ثلاثة أيام من التنزيلات والعروض الهائلة من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وسيستمتع المتسوقون بتخفيضات كبرى تصل إلى 95 بالمئة على الأجهزة الإلكترونية والأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات ومستلزمات المنزل ومنتجات الصحة والجمال والأطفال وغيرها الكثير التي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.

كما تقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت الكثير من التخفيضات الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني: www.greatonlinesale.com.