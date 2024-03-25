الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي للمهرجانات تطلق" التخفيضات الإلكترونية الكبرى" 29 مارس الجاري

دبي للمهرجانات تطلق" التخفيضات الإلكترونية الكبرى" 29 مارس الجاري
25 مارس 2024 19:07

تنطلق الدورة الثانية من "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في 29 مارس الجاري وتستمر حتى 31 منه، لتقدم لجمهور المتسوقين ثلاثة أيام من التنزيلات والعروض الهائلة من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وسيستمتع المتسوقون بتخفيضات كبرى تصل إلى 95 بالمئة على الأجهزة الإلكترونية والأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات ومستلزمات المنزل ومنتجات الصحة والجمال والأطفال وغيرها الكثير التي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.

كما تقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت الكثير من التخفيضات الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني: www.greatonlinesale.com.

المصدر: وام
مؤسسة دبي للمهرجانات
التسوق
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©