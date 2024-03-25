"مهرجان رمضان الشارقة" يواصل استقطاب الزوار بتخفيضاته الكبرى

يواصل "مهرجان رمضان الشارقة" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات نسخته الـ 34 التي تستقطب جمهور المتسوقين من سكان الإمارة وزوارها بنجاح كبير، بما يقدمه الحدث الرمضاني من تخفيضات كبرى تصل إلى 75% وتشمل قائمة واسعة من المنتجات ضمن تجربة تسوق مميزة وفعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية متنوعة تستمر حتى 13 أبريل المقبل.

واستطاع مهرجان رمضان الشارقة منذ انطلاقه في الـ 8 من مارس الجاري، أن يحقق ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في مراكز التسوق المَحَالّ التجارية المشاركة، وتحقيق إيرادات مرتفعة وذلك مع ارتفاع عدد المتسوقين الذين يجذبهم المهرجان كل عام بالعروض الفنية والتراثية، والأنشطة التسويقية المبتكرة، مع تزايد توافد العائلات، لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر.

وتستقطب العروض الترويجية لمعرض "ليالي رمضان" في مركز إكسبو الشارقة، الذي يعد من أهم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة، جمهوراً غفيراً من المتسوقين والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات التراثية والعروض الفنية، التي تشهدها قرية التراث، والاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من البضائع التي تشمل الملابس والأطعمة والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية بمشاركة مئات العارضين والعلامات العالمية.

وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في "غرفة الشارقة"، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إنجاح هذا الحدث التجاري، الذي يشهد تفاعلاً متنامياً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة التي حققت للمهرجان مكانته التي يسهم من خلالها في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي في الإمارة كإحدى ثمار سعي غرفة الشارقة، إلى توطيد الشراكة مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع التجزئة والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح مشاركتهم في المهرجان لتحقيق الأهداف المنشودة من فعالياته التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر كمناسبتين لهما خصوصيتهما التي تتطلب من قطاع التسويق مواكبتهما لتوفير السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن اهتمام غرفة الشارقة بتنظيم المهرجان سنويا ينبع من الحرص على تقديم موسم تجاري يجمع بين إسعاد السكان والزوار وزيادة المبيعات ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للغرفة، وسعيها المستمر لدعم الحركة الاقتصادية في الشارقة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تساهم في نجاح الفعاليات الترويجية.

من جهتها أشارت عائشة صالح المتحدث الرسمي لمهرجان رمضان الشارقة 2024 إلى أن المهرجان يقدم في هذا الموسم تجارب تسوق متنوعة، وخصومات كبيرة وعروضاً ترويجية مبتكرة وفعاليات جديدة تعزز مسيرة التميز والنجاح للحدث مع تنافس مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تقديم عروض جذابة تشمل قسائم شرائية وجوائز قيمة ليضمن المهرجان تحقيق دوره في دعم قطاع التجزئة والإسهام في تنشيط قطاعات التسويق والسياحة والفنادق وتوفير فرص فريدة لسكان وزوار الشارقة لاستكشاف مزاياها الجذابة.

ويشهد سوق الفريج الرمضاني الذي أطلقته غرفة الشارقة ضمن فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة في منتزه الشارقة الوطني إقبالاً لافتاً من الزوار للاستمتاع بالأجواء التراثية والرمضانية المتميزة التي يشهدها السوق والاطلاع على المنتجات التراثية التي يقدمها مجموعة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال الذين يروجون لمجموعة متنوعة من الأزياء والأطعمة والإكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية.