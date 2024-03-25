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"صحة أبوظبي" تعزز خدمات طب النساء والولادة في الإمارة

"صحة أبوظبي" تعزز خدمات طب النساء والولادة في الإمارة
25 مارس 2024 19:43

كشفت دائرة الصحة – أبوظبي أنَّ عدد حالات الولادة في أبوظبي التي سجَّلتها المنشآت الصحية المختصة في إمارة أبوظبي بلغت أكثر من 30,000 ولادة في عام 2023، منها نسبة 94% لحالات الحمل والولادة الطبيعية، ونسبة 6% لحالات الحمل والولادة باستخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب المتوافرة في الإمارة.

وكشفت الدائرة أنَّ منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي تضمُّ أكثر من 2,500 مهني صحي متخصِّص في خدمات النساء والولادة، ويشمل ذلك 642 متخصِّصاً واستشارياً في أمراض النساء والولادة، و383 قابلة و39 مساعد مقيم. وتمتد خبرات المختصين لتشمل تخصُّصات أخرى، منها طب الأمومة والجنين، والطب الإنجابي والعقم، والتخدير، والرعاية الحرجة، والأشعة والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وعلم الأجنّة.

وأوضحت دائرة الصحة – أبوظبي أنَّ نسبة نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي في الإمارة بلغت 42%، وهي من النسب الأعلى عالمياً، حيث أجرى أكثر من 4,800 زوج عمليات التلقيح الاصطناعي وغيرها من خدمات المساعدة على الإنجاب خلال عام 2022. وتُقدِّم المنشآت الصحية المختصة في الإمارة العديد من خدمات المساعدة على الإنجاب، ويشمل ذلك تخزين البويضات والتخصيب والزراعة وغيرها.

وعزَّزت أبوظبي الخدمات الطبية للمساعدة على الإنجاب في الإمارة، حيث وصلت إلى مستوى متقدِّم وأصبحت وجهة لمن يحتاج إليها من مختلف أنحاء المنطقة. وذكرت دائرة الصحة – أبوظبي أنَّ الإمارة تحتضن 12 منشأة مرخَّصة تقدِّم خدمات المساعدة على الإنجاب.

وتحرص دائرة الصحة – أبوظبي على وضع التشريعات والسياسات الرامية إلى تنظيم وحوكمة استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتوفيرها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية التي تضمن صحة وسلامة الأفراد، وتتعاون الدائرة مع الأطراف المعنية في منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ومميَّزة لأفراد المجتمع في الإمارة ولمَن يقصدونها من خارجها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صحة أبوظبي
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