هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة «المنطقة المجتمعية»

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مبادرة «المنطقة المجتمعية»، بهدف نشر ثقافة السلامة الوقائية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الحرائق والحوادث في أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمعات المحلية، موجَّهة إلى جميع شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسَّسات، لتوعيتهم بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والاستعداد للتعامل الفاعل مع الحرائق والإصابات.

وتشمل المبادرة سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية، التي تنظِّمها مراكز الدفاع المدني في مختلف أنحاء الإمارة، وتشمل تدريبات عملية على استخدام أدوات مكافحة الحرائق والإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوعها، وورش عمل عن كيفية الوقاية من الإصابات، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية للمصاب.