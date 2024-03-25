تعاون بين الإمارات والأردن في إسقاط مساعدات غذائية على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.

تأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.

وبلغت كمية المواد الإغاثية، التي تم إنزالها في هذه العملية، 22 طناً من المساعدات.

نفذت هذه العملية المشتركة ضمن «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.