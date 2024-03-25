الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، بمطالبة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت البعثة، في حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك».

وأضافت البعثة «يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء».

وأكدت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة «ستواصل دولة الإمارات الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق».

كان مجلس الأمن الدولي وافق، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل.

حصل القرار على 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.