رئيس الدولة ورئيس باراغواي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المشترك على دفع علاقات البلدين إلى الأمام في ظل الفرص الطموحة المتوافرة لفتح آفاق جديدة أشمل لتعاونهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية وتنويعها، بجانب ترسيخ جسور التواصل البناء مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقاً من نهج الدولة القائم على المصالح المشتركة والتعاون لما فيه الخير والتنمية والازدهار لجميع شعوب العالم.

كما تطرق سموه ورئيس باراغواي إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للاستجابة لها، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد والعاجل لإيجاد أفق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس «حل الدولتين»، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.