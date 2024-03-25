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علوم الدار

«معاً» تعزز الاستدامة البيئية

تعزيز الالتزام بمعالجة الأولويات الاجتماعية (من المصدر)
26 مارس 2024 03:00

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تماشياً مع تمديد «عام الاستدامة»، فإنها تعمل جاهدة على تعزيز التزامها بمعالجة الأولويات الاجتماعية، وإيجاد حلول مبتكرة في القطاع البيئي في أبوظبي، لتعزيز الاستدامة البيئية، والتي تقدم فيه بعض الإرشادات لتقليل استخدام البلاستيك، أولاً: تجنبوا استعمال الأكياس التي تستخدم مرة واحدة فقط، واستعملوا بدلاً منها الأكياس القابلة للتحلل، ثانياً، استخدموا في تسوقكم أكياساً قماشية أو ورقية، استبدلوا الأوعية البلاستيكية بأخرى زجاجية أو معدنية، استخدموا قوارير المياه التي يمكن إعادة تعبئتها، استبدلوا أوعية البلاستيك بأخرى من الزجاج، أو الفولاذ، فلنبادر إلى خفض المخلّفات البلاستيكية، وحماية بيئتنا.

هيئة المساهمات المجتمعية
معاً
الاستدامة
القطاع البيئي
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