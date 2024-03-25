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علوم الدار

«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على شهادة أيزو لإدارة استمرارية الأعمال

«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على شهادة أيزو لإدارة استمرارية الأعمال
26 مارس 2024 02:58

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» حصولها على شهادة ISO22301 لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، لتصبح بذلك أول شركة تحصل على هذه الشهادة على مستوى الدولة.
ويُتيح المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 الفرصة أمام المؤسسات لوضع وتطبيق ممارسات استمرارية الأعمال، وتطويرها بشكل مستمر ويضمن قيام المؤسسات بترتيب أولوياتها وفهم التهديدات التي قد تواجهها، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض للحوادث، والحد من آثارها السلبية، وسبل التعافي من مضاعفاتها، وتؤكد هذه الشهادة قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحسين الممارسات الفعالة لاستمرارية الأعمال من خلال إنشاء وتنفيذ عمليات وضوابط فعالة لضمان أعلى درجات الأمان، إلى جانب امتلاكها المرونة التي تمكِّنها من مواصلة العمل بسلاسة حتى في الحالات الطارئة. وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن حصول الشركة على هذه الشهادة المرموقة من قبل “تصنيف” يؤكد التزام الشركة بتأمين إمدادات رئيسية من الماء والكهرباء لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية البنية التحتية الحيوية لهذه الخدمات.. موضحاً أن الحصول على شهادة     ISO22301  يعزز الثقة في قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على الإدارة وتطوير قدراتها بشكل مستمر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية. من جانبه، قال المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: «إن الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة مياه وكهرباء الإمارات للحصول على شهادة ISO22301 يعكس التزامها بتحقيق أعلى متطلبات أمن ومرونة الأعمال».. وأشاد بجهودها في إنشاء ممارسات فعالة لمواجهة المخاطر والتصدي لها قبل وقوعها.

مياه وكهرباء الإمارات
شهادة الأيزو
تصنيف
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