صيانة أعمال التجميل الطبيعي في كورنيش أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، صيانة لأعمال التجميل الطبيعي في كورنيش أبوظبي، بهدف تعزيز المشهد الجمالي، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها أبوظبي. وتهدف أعمال إعادة التأهيل، التي طرحت البلدية مؤخراً مناقصة لتنفيذها، إلى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك مياه الري، إلى جانب تعزيز السمة الجمالية والحضارية لمرافق البنية التحتية.

ويعد شارع كورنيش أبوظبي من ركائز القطاع السياحي في الإمارة، حيث يرتاده كثيرون للاستمتاع بأوقاتهم.

ومن المشاريع التي أعلنت البلدية مؤخراً تنفيذها في شاطئ الكورنيش، مشروع لتركيب بوابات الدخول الذكي للشواطئ التي تتطلب رسوم دخول رمزية، وتركيب جهاز يساعد أصحاب الهمم على الاستمتاع بالسباحة في شاطئ الكورنيش.

ويعتبر شاطئ الكورنيش من الوجهات الجاذبة للزوار، حيث استقبلت الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، خلال العام الماضي 852.133 زائراً.

وتمتلك شواطئ أبوظبي العديد من المميزات والمواصفات ذات المعايير العالمية، ما أهلها للحصول على شارة العلم الأزرق، حيث تقدم خدمات حضارية كبيرة تسهم في إسعاد الجمهور ومرتادي الشواطئ.

كما تطبّق شواطئ أبوظبي أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية والآمنة، ما جعلها وجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة لدى شرائح المجتمع كافة، والزائرين والسياح.

وأكدت البلدية أنها تحرص على إدخال التحسينات والخدمات إلى مرافقها الترفيهية، والتي من شأنها تحقيق تطلعات السكان والسياح والزوار، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الشواطئ للزوار الكرسي العائم لأصحاب الهمم وكبار السن، سيارة النقل المجاني لأصحاب الهمم وكبار السن، وممرات أصحاب الهمم.

خدمات

توفر الشواطئ العديد من الخدمات، كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ، وانتهاء موعد السباحة.