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علوم الدار

جامعة خليفة و«الصقر المتحدة» توقعان مذكرة تعاون في بحوث المياه

عبدالله آل حامد وحميد الشمري وجون أورايلي ونبيل قبيسي خلال التوقيع (من المصدر)
26 مارس 2024 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أمس كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة الصقر المتحدة، وهي إحدى الشركات الكبيرة الرائدة في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الأنشطة البحثية، وتعزيز تطوير المشاريع الصناعية في مجالات المياه والبيئة والرعاية الصحية.
شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من معالي الشيخ عبدالله محمد بن بطي آل حامد، عضو مجلس إدارة مجموعة الصقر المتحدة وحميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة. ووقع على اتفاقية الشراكة كل من الأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة ونبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر المتحدة.
وقال الدكتور أورايلي: ستسهم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية لجامعة خليفة، إضافة لتوفير الموارد الصناعية من قبل شركة الصقر المتحدة، في رفع مستوى البحوث وأنشطة تطوير القدرات في هذه المجالات المهمة بما ينسجم مع التزامنا الراسخ في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الصحة العامة.
وقال نبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر المتحدة: ستسعى مجموعة الصقر المتحدة، خلال فترة العشر سنوات القادمة، إلى بذل أقصى إمكاناتها لدعم رؤية «نحن دولة الإمارات 2031» من خلال مواصلة دعم المشاريع المنتجة للحلول العالمية وتأسيس الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات المحلية والعالمية لدعم الباحثين ورواد الأعمال وأصحاب الرؤى في تحقيق طموحاتهم من خلال دعم المشاريع الحاضنة والمراكز التي تستقطب الأفكار المبتكرة والقدرات الواعدة.
سيمتد هذا التعاون ليشمل النهوض بمجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة عبر الاستفادة من الخبرات الراسخة والمتطورة لمجموعة الصقر المتحدة في مجال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الرعاية الصحية
المياه
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