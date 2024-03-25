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علوم الدار

افتتاح مختبر أبحاث كلية التربية بجامعة الإمارات

خلال الافتتاح (من المصدر)
26 مارس 2024 02:58

العين (الاتحاد)

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أعلنت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح مختبر أبحاث كلية التربية، في خطوةٍ رائدة تؤكد  سعيها في مجال البحث العلمي التربوي، بهدف دعم الأبحاث وبناء منظومة بحثية تساهم في تعزيز المخرجات البحثية وصقل مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وتعزيز دور الجامعة كجامعة بحثية رائدة تواكب متطلبات تقنيات العصر في التعليم والتعلم.
وأشارت الدكتورة هالة الحويرص، عميد الكلية بالإنابة، إلى أن المختبر سوف يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشتمل على دعم البحوث القائمة على الأدلة ذات الجودة العالية في الدراسات التربوية، والاستشارات في جمع وإدارة وتحليل البيانات، إضافةً إلى المساعدة في إعداد وتقديم المخطوطات للنشر في المجلات العلمية المحكمة في سكوبس.
وقالت: «كما سيقوم المختبر بتنظيم ورش عمل وندوات حول منهجيات البحث العلمي، وتصميم الدراسات وتحليل البيانات، ليس هذا فحسب، بل ويساعد المختبر في التدريب على كيفية كتابة مقترحات البحث. وأخيراً يعزز التعاون البحثي الوطني والدولي».

جامعة الإمارات
كلية التربية
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