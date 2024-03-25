الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

شعار وزارة الخارجية
26 مارس 2024 01:35

رحبت دولة الإمارات بشدة بتبني مجلس الأمن الدولي لأول مرة قرارا يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

أخبار ذات صلة
"تريندز" يُصدر تقرير "تحديث الصين وتنمية العلاقات الصينية الإماراتية"
سيفيري من ستوكهولم إلى «الشامخة» بـ«سرعة قصوى»
المصدر: وام
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
وقف إطلاق النار
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©