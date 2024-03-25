الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء الاختبارات التعويضية لطلبة النقل و«الثاني عشر»

بدء الاختبارات التعويضية لطلبة النقل و«الثاني عشر»
26 مارس 2024 02:59

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الاختبارات التعويضية تبدأ غداً لطلبة «الوزاري»
نتائج «الثاني عشر» من 22 إلى 26 أبريل

انتظم طلبة مراحل النقل في المدارس الحكومية، أمس، في الاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 لطلاب المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج الوزارة لعدد من الطلبة، كالذين تغيبوا لعذر مقبول، أو الذين واجهوا مشكلة تقنية، خلال أيام الاختبارات السابقة.
وكانت إدارات المدارس قد بعثت برسائل نصية لأهالي الطلبة بالجدول الزمني للاختبارات، وشددت الإدارات على ضرورة استعداد الطلبة للاختبارات التعويضية، وإحضار أجهزة الحاسب الآلي، ومستلزمات الاختبارات، والتي بدأت أمس، بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية على فترتين، ويؤدي اليوم الطلبة بمادة اللغة الإنجليزية، تليها العلوم، وبعدها اللغة العربية، ختاماً بمادة التربية الإسلامية يوم الجمعة المقبلة، والتي يقدم فيها الطلبة الاختبار في جزأين، كتابي وورقي.
«الثاني عشر»
كما أدى طلبة الثاني عشر، أمس، الاختبارات التعويضية بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، جزء كتابي وورقي، واليوم اختبارهم التعويضي بمادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة النخبة اليوم ذاته امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء، وتختتم الامتحانات في 29 الجاري بمادة التربية الإسلامية.

المدارس الحكومية
طلبة الثاني عشر
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©