بدء الاختبارات التعويضية لطلبة النقل و«الثاني عشر»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انتظم طلبة مراحل النقل في المدارس الحكومية، أمس، في الاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 لطلاب المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج الوزارة لعدد من الطلبة، كالذين تغيبوا لعذر مقبول، أو الذين واجهوا مشكلة تقنية، خلال أيام الاختبارات السابقة.

وكانت إدارات المدارس قد بعثت برسائل نصية لأهالي الطلبة بالجدول الزمني للاختبارات، وشددت الإدارات على ضرورة استعداد الطلبة للاختبارات التعويضية، وإحضار أجهزة الحاسب الآلي، ومستلزمات الاختبارات، والتي بدأت أمس، بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية على فترتين، ويؤدي اليوم الطلبة بمادة اللغة الإنجليزية، تليها العلوم، وبعدها اللغة العربية، ختاماً بمادة التربية الإسلامية يوم الجمعة المقبلة، والتي يقدم فيها الطلبة الاختبار في جزأين، كتابي وورقي.

«الثاني عشر»

كما أدى طلبة الثاني عشر، أمس، الاختبارات التعويضية بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، جزء كتابي وورقي، واليوم اختبارهم التعويضي بمادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة النخبة اليوم ذاته امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء، وتختتم الامتحانات في 29 الجاري بمادة التربية الإسلامية.