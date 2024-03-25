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علوم الدار

تعاون بين «التربية» و«ألف للتعليم»

تطوير نظام التعليم وضمان مواءمته مع متطلبات المستقبل (من المصدر)
26 مارس 2024 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعاونها مع «ألف للتعليم»، يتم بموجبها تطوير أداة معلم الذكاء الاصطناعي لمادة الرياضيات للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثامن، وذلك بهدف الارتقاء بأداء الطلبة والارتقاء بمخرجاتهم التعليمية في مادة الرياضيات.
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: «تُواصل وزارة التربية والتعليم قيادة الجهود لدمج أحدث وأفضل التقنيات لدعم وتطوير نظام التعليم وضمان مواءمته مع متطلبات المستقبل. وتؤكد شراكتنا مع «ألف للتعليم» التزامنا الراسخ بتشجيع نمو قطاع تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان تجارب تعليمية سلسة ومتطورة لكلٍ من الطلبة والمعلمين».
ويستخدم نظام «معلم الذكاء الاصطناعي» من «ألف للتعليم» خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم وتوجيه تعليمي مُخصّص للطلبة، ومعالجة احتياجات التعلم الفردية، وتسهيل حل المشكلات بفعالية. 
بدوره، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «ننظر بثقة حيال قدرة أداة «معلم الذكاء الاصطناعي» على تحقيق نقلةٍ نوعية في المشهد التعليمي، وتحسين مُخرجات التحصيل التعليمي في مادة الرياضيات، لتمكين الطلبة وإعدادهم لمستقبلٍ قائم على التكنولوجيا».
شراكة
بموجب هذه الشراكة، ستعمل كلتا المؤسستين على ضمان توافق نظام «معلم الذكاء الاصطناعي» من «ألف» مع المناهج التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتعاونان لإجراء أبحاث متقدمة بهدف تحسين تأثير نظام «المعلم الذكي» على تجارب تعلم الطلبة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة ألف للتعليم بإجراء جلسات تدريبية للمعلمين والطلبة لضمان التطبيق الفعال، وتقديم الدعم الفني للمدارس خلال هذه المرحلة التجريبية.

وزارة التربية والتعليم
ألف للتعليم
الذكاء الاصطناعي
الأطفال
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