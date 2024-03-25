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«الاتحاد النسائي» ينظم محاضرة «أموال مباركة»

جانب من المحاضرة (وام)
26 مارس 2024 02:59

أبوظبي (وام)

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نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محاضرة تحت عنوان «أموال مباركة»، وذلك بمقره في أبوظبي ضمن فعالياته، بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
قدمت المحاضرة كبير الوعاظ، موزة أحمد مشاري الشامسي، وتحدثت عن مكانة الزكاة التي شرعت، وجعلت فريضة من فرائض الله، عز وجل، وركناً من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى لتحقيق معان جليلة، وقيم أخلاقية رفيعة، لافتة إلى أن شهر رمضان المبارك بنفحاته الإيمانية يشجع الناس على إخراجها، خصوصاً الذين اعتادوا أدائها في هذه الأيام الكريمة، وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.
وقالت إن الزكاة علامة كبيرة على تماسك المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم وشعور بعضهم بعضاً، إذ إن الإسلام جعل الزكاة والتكافل ورعاية المحتاجين ركناً من أركانه، وهو أقوى درجة في الإلزام، كما أن هناك أموراً كثيرة حث عليها الإسلام، وتدخل في باب التكافل الاجتماعي، ومنها الكفارات والصدقات وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار ورعاية الأيتام.

الاتحاد النسائي العام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
رمضان
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