«الاتحادية للشباب» تنظم «إفطار القيم الإماراتية»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» بنسختها الثالثة، في شهر رمضان المبارك، ضمن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة التي تعكس الشخصية الإماراتية المعاصرة والمستقبلية، وإشراك الشباب في تعزيزها وسط المقيمين من مختلف الجاليات واستدامة الحوار حولها، والارتقاء بدورهم الحيوي وجعلهم خير سفراء لوطنهم في أرجاء العالم كافة، فضلاً عن خلق حوارات فاعلة وبنّاءة بين الإماراتيين والمقيمين من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية ومجالس الأحياء في الدولة، لتناول الإفطار معاً في بيئة تعزز الانسجام والتلاحم الاجتماعي.

جوهر هويتنا

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما اعتبرت القيادة الرشيدة القيم الإماراتية جوهر هويتنا الوطنية وعُمق موروثنا الأصيل، وذلك لما لها من دور محوري في ترسيخ اتحاد دولتنا الحبيبة، وتوطيد التسامح والعدالة في مجتمعنا، وهو ما يتجسد في الرؤية الحكيمة التي تضع قيمنا ضمن منهجية التنمية والتطوير الوطنية الهادفة لإعداد جيل من الشباب الواعي بأهمية هذه القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، لكونها ركيزة بناء مجتمع متماسك يسعى لتحقيق أهدافه ومواجهة التحديات في سبيل مستقبل أكثر ازدهاراً».

وأضاف معالي النيادي: «أن مبادرة (إفطار القيم الإماراتية) في رمضان تسهم في تعزيز الترابط والتضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، إذ يعكس هذا الحدث الروح الرمضانية السامية والقيم الأصيلة القائمة على مبادئ التعايش والتسامح ومحبة الآخرين التي نفتخر بها كشعب من خلال تجمعنا حول مائدة الإفطار، لذلك ندعو جميع أفراد المجتمع الإماراتي، خاصة الشباب للمشاركة في هذه المبادرة، والمساهمة في بناء جسور التواصل مع جميع الناس من خلال مائدة الإفطار التي تجمع المواطنين والمقيمين، والتعريف بالقيم الوطنية، وإتاحة الفرصة لجميع شعوب العالم معايشة الأعراف والتقاليد الإماراتية العريقة وملامسة موروثنا الأصيل».

فرصة المشاركة

توفر المؤسسة الاتحادية للشباب، منصّة إلكترونية خاصّة لتنظيم المبادرة، وذلك من خلال تقديم العوائل الإماراتية داخل الدولة وخارجها ومجالس الأحياء الإماراتية التي ترغب في المشاركة، بطلب تسجيل استضافة «إفطار القيم الإماراتية» في يوم من أيام الشهر الفضيل، في المقابل تُمكّن المنصّة المقيمين من المشاركة عبر التسجيل ليحلوا ضيوفاً على إحدى موائد الإفطار التي تنظمها إحدى العائلات أو مجالس الأحياء الإماراتية المشاركة.

وتتيح المنصة للمشاركين تقديم الطلب لاعتماده من قبل فريق العمل، إذ يجب على المضيف تحديد موعد الاستضافة، في حين على الضيف اختيار موعد الزيارة، من ثم تسلم كلا الطرفين تفاصيل الاستضافة وبيانات التواصل عبر البريد الإلكتروني، ليباشر الفريق الشبابي المعني بتنظيم الاستضافة والإشراف عليها.

2019

كانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد أطلقت مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» عام 2019، لتشهد مشاركة واسعة خلال النسختين الماضيتين، إذ شارك 210 عائلات إماراتية، و42 حياً إماراتياً من جميع أنحاء دولة الإمارات، استضافوا خلالها أكثر من 6 آلاف مقيم في الدولة من 73 جنسية مختلفة سجلوا للمشاركة في المبادرة عبر المنصّة، إذ بلغت نسبة السعادة للمشاركين 97% في حينها.