سفارة الإمارات بأبيدجان توزع سلالاً غذائية ووجبات إفطار

أبيدجان (وام)

قامت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بتوزيع عدد من السلال الغذائية الرمضانية ووجبات الإفطار على عدد من أهالي منطقة أنياما، إحدى ضواحي أبيدجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية في جمهورية كوت ديفوار.

وبهذه المناسبة وجه علي يوسف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار شكره إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة، وقال في هذا الصدد، إن هذه المساعدات تأتي في إطار القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والأخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك.