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سفارة الإمارات بأبيدجان توزع سلالاً غذائية ووجبات إفطار

سفارة الإمارات بأبيدجان توزع سلالاً غذائية ووجبات إفطار
26 مارس 2024 02:59

أبيدجان (وام)

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قامت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بتوزيع عدد من السلال الغذائية الرمضانية ووجبات الإفطار على عدد من أهالي منطقة أنياما، إحدى ضواحي أبيدجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية في جمهورية كوت ديفوار.
وبهذه المناسبة وجه علي يوسف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار شكره إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة، وقال في هذا الصدد، إن هذه المساعدات تأتي في إطار القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والأخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك.

الإمارات
رمضان
السلال الغذائية
أبيدجان
كوت ديفوار
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