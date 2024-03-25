الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سمات الهوية الإماراتية في مجلس «الفرفار الرمضاني» بالفجيرة

جانب من مناقشات مجلس الفرفار الرمضاني (من المصدر)
26 مارس 2024 02:59

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

أشاد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الفجيرة الرمضاني بعنوان «الشخصية الإماراتية ركيزة أساسية»، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للفرد، باعتبار الموارد البشرية الإماراتية ثروة محلية حقيقية.
وتُعد الجلسة التي عقدت، مساء أمس الأول، في مجلس سعيد محمد بن سيف الكندي، بمنطقة الفرفار بالفجيرة، الثالثة منذ بداية شهر رمضان، ضمن الدورة التاسعة من المنتدى الرمضاني الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة غبشة، تحت شعار «نحو مجتمع مستدام»، بحضور معالي محمد سعيد الكندي، والدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة. وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات تفخر بالمواطن، فالإماراتي أينما حل هو نبراس هويته، يمثل نفسه ووطنه على حد سواء، ويتماهى مع هذا الوطن، قلباً وقالباً، حتى يصبح صورة نابضة عنه، ويحمل لمحيطه الخارجي بصمة وسمعة وطنه، مخلفاً انطباعاً أصيلاً، فالإماراتي فخر وطنه، ووطنه تاج عز يجوب به العالم، مفتخراً بهويته الوطنية، ضارباً مثالاً فريداً من نوعه للانفتاح على مختلف ثقافات العالم. وناقش المشاركون سبل ترسيخ السنع، والقيم الثقافية الإماراتية الأصيلة عبر الأجيال، فالرصيد الأخلاقي والموروثات الاجتماعية والعادات البناءة التي توارثها أهل الإمارات أباً عن جد، والتي غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بذورها في الوجدان الإماراتي، هي ثروة زاخرة من الروابط المتينة والمثمرة للحب والوحدة والوفاء والعطاء، وهو ما ترسخه القيادة الرشيدة لدى الأجيال، ليبقى المجتمع الإماراتي محافظاً على رصيده الأخلاقي والاجتماعي. وشددوا على أهمية تعزيز أخلاقيات العمل كسمة مميزة للإماراتيين، والمتعلقة أساساً بالإخلاص والتفاني، وبذل الجهد، واحترام الوقت والحفاظ على الموارد.

الفجيرة
الموارد البشرية
رمضان
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
الرياضة
«إصابة الكاحل» تفتح أبواب الاعتزال أمام موراي
اليوم 13:48
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
الرياضة
عرض ختام مبهر لكأس دبي العالمي
اليوم 13:33
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
علوم الدار
"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©